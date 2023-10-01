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Türkiye
AA 01.10.2023 21:52

İzmir'de 96 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Foça ilçeleri açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı.

İzmir'de 96 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, can salı ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 96 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi Çanak Koyu mevkisinde de bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, karada 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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