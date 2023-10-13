Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.10.2023 20:25

İzmir'de 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, 160 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, 160 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik bot ve can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler ayrıca Dikili, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında ise lastik botlarla, yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 160 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Ankara'da sahte plaka operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:02
Türkiye'den gönderilen tıbbi destek malzemeleri Mısır'a ulaştı
20:55
İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu
20:48
8 ilde dolandırıcılara operasyon: 39 tutuklama
20:55
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
20:34
Lübnan Hizbullahı sınır bölgesinde İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi
20:49
Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı
Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ