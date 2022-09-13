Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 794 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 32 ayrı operasyonda, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 794 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos-10 Eylül arasında Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 32 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 794 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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