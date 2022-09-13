Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği yaptı.

'Hayalet Ağ Avcılığı Marmara' projesi hayata geçirildi. 3 ayda 12 bin metrekare kadar gırgır ağı ile 700 metre kadar uzatma ağı denizin dibinden toplandı.

Ağların temizlenmesi için kapsamlı proje gerekiyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adnan Ayaz, hayalet ağların kaldırılmasıyla ilgili daha geniş kapsamlı projeler üretilmesi gerektiğini vurguladı:

"Hedef balık yakalamak olduğu için avcılık faaliyetine devam ediyor. Ağlara yakalanan canlıları yemeğe gelen canlılar da o tuzağa yakalanıyor. Zincirleme bir yakalama olayı gerçekleşiyor ve bu olay ağlar çürüyüp parçalanana kadar devam ediyor. 10 yıl belki orada bu ağ üzerinde hala balık ölüsüne denk geldik. Gerçekten beni endişelendirdi bu durum.

Marmara Adası'nda biz nereye daldıysak dipte ağ dolu. Küçük balıkçı ağları var. Gırgır ağları var, parçaları var ve biz orada 4 ay çalışsak adanın etrafını temizleyemeyeceğimizi şahsen anladım"

