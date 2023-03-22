Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 64 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda ruhsatsız 64 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Karabağlar'da bir depoda çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma, yürüttüğü çalışmanın ardından adrese baskın düzenledi.
Aramalarda 64 ruhsatsız tabanca, 63 şarjör, 15 fişek ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi. Depoda bulunan B.E. ve H.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Bireysel Silahlanma
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