Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.05.2023 20:04

İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı, 10 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı, 10 göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları teknedeki 55 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Karaburun açıklarında, Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Ankara'da asayiş uygulamaları: 1420 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
20:14
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
19:39
Rusya'nın Ukrayna'da açtığı zarar kayda alınacak
19:35
Trump, 2024 Başkanlık seçimleri adaylığı için partisindeki rakibinin 43 puan önünde
19:33
ABD'nin New Mexico eyaletindeki silahlı saldırıda 3 ölü, 6 yaralı
19:34
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 12 kişi yakalandı
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
FOTO FOKUS
Teknede balık tutarken köpekbalığı saldırdı
Teknede balık tutarken köpekbalığı saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ