İzmir'de 5 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezası hukuka uygun bulundu

Sanık Y.İ.K'ye İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18 yıl hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığa yerel mahkemece verilen ceza, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre sanığın, kontrolsüz şekilde şerit değiştirme manevraları sonrasında idaresindeki aracın kontrolünü kaybederek kazaya sebep olması nedeniyle yüzde 100 kusurlu olduğu, diğer araç sürücülerinin ise kusurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile öngörülebilir nitelikte bir neticenin 'öngörülemeyerek' bir kimsenin hayatına son verilmesi; bilinçli taksirle insan öldürme ise yapılan kusurlu davranış ile bir kimsenin ölebileceğinin fail tarafından 'öngörülmesine' rağmen, şansa veya kişisel becerilere güvenilerek davranışın yapılmasıyla söz konusudur."

Sanığın, yeni sürücü belgesi almış bir aday sürücü olmasına ve diğer sürücülere göre daha fazla kısıtlamaya tabi olmasına rağmen makas atarak araç kullandığı, kazaya rağmen umursamaz bir tavırla olay yerinden uzaklaştığı dikkate alınarak cezanın yarı oranda artırıldığına vurgu yapıldı.

Olayın geçmişi

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen ve olay tarihinde 18 yaşında olan Y.İ.K. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, ablası Şengül Akbaş, eşi Sibel Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.İ.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Y.İ.K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verilmiş, suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmedilmişti.