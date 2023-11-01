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Türkiye
AA 01.11.2023 16:58

İzmir'de 45 firari hükümlü yakalandı

İzmir'de asayiş uygulamasında yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İzmir'de 45 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis ve Güven Timleri Büro Amirlikleri, 23-29 Ekim arasında kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 192 kişi ile 256 yoklama kaçağını yakaladı.

Yakalananların arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 hükümlü cezaevine gönderildi.

Denetimlerde 31 ruhsatsız tabanca, 9 pompalı tüfek, gaz fişeği atar tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 4 bin 312 uyuşturucu hap, 643 gram uyuşturucu madde, 40 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram kokain, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş otomobil, 5 çalıntı motosiklet ile 2 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmaktan 238, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 kişi, uyuşturucu madde imal etmek suçundan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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