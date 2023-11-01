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Türkiye
AA 01.11.2023 16:19

Tekirdağ'da öldürülen hamile kadının çocukları devlet korumasına alınacak

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde otururken isabet eden saçmayla yaşamını yitiren kadının çocukları devlet korumasına alınacak.

Tekirdağ'da öldürülen hamile kadının çocukları devlet korumasına alınacak

Çerkezköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Sedanur Güven'in çocuklarının devlet korumasına alınmasına ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Cinayet zanlısının tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Merhumenin 2021 doğumlu çocuğu, olaydan sonra sezaryenle dünyaya gelen bebeği ve eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğu ile ilgili 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin çalışma başlatılmıştır. Ayrıca sosyal ekonomik destek tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Evinin önünde otururken saçma isabet etmişti

Önceki gün Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven yaralanmıştı.

Operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güven, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.D'yi, Saray ilçesinde, arkadaşı M.C'nin evinde yakalayarak gözaltına almış, adliyeye sevk edilen Ş.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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