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Türkiye
AA 01.11.2023 15:51

Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi

Panama bayraklı "MSC Musica" isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geçti. Yolcu gemisinin gece saatlerinde Kıbrıs'ta bulunan Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Dev yolcu gemisi rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi

Çıktığı tur kapsamında Kuşadası Limanı'nı ziyaret eden dev yolcu gemisi, daha sonra rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 294 metre uzunluğunda, 92 bin 409 grostonluk kruvaziyerde, çoğunluğu Avusturya, İspanya ve Tayvan vatandaşı 1800 yolcu ile 900 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılarak şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Kruvaziyerin, gece saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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