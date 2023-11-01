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Türkiye
AA 01.11.2023 15:21

Likya Yolu'nda kaybolan 5 Alman turisti jandarma kurtardı

Antalya'nın Demre ilçesinde kaybolan 5 Alman turist, jandarma ekiplerin tarafından kurtarıldı.

Likya Yolu'nda kaybolan 5 Alman turisti jandarma kurtardı

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'de Çağıllı Plajı mevkisi Likya Yolu'nda Alman vatandaşı 2 yetişkin ve 3 çocuğun olduğu 5 kişilik bir grubun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Arama çalışmaları neticesinde 5 Alman turist, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından bulundu.

Karadan intikalin zor olması nedeniyle Çağıllı Plajı'ndan sahil güvenlik botuyla alınan 5 turist, Çayağzı Yat Limanı'na götürüldü.

Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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