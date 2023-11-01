Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 18,3'e geriledi.

Büyükçekmece Gölü'nün doluluk oranı ise yüzde 3,76 olarak ölçüldü. Göle su sağlayan Çamaşır Deresi'nin de büyük oranda kurumasıyla suyu çekilen gölün bazı kısımları bataklığa döndü, bazı kısımlarında çatlaklar oluştu.

İSKİ Su ve Atık Su Teknolojileri Daire Başkanı İsmail Aydın, "Barajdaki suyun kalitesine göre, değişik meteorolojik ve hidrolojik şartlara göre barajlardan su almaya devam edebilirsiniz. Bizim Avrupa Yakası'ndaki barajlarımız halihazırda yüzde 10'un altında seyrediyor. Ama biz Terkos'tan ve Sazlıdere barajından su almaya devam ediyoruz. Büyükçekmece barajımızın seviyesi çok düştü, şimdi onu biraz bekletmeye aldık. Su kalitesini kontrol ederek biz barajlardan su almaya devam ediyoruz" dedi.

İstanbul barajlarında son durum

Ömerli yüzde 39,4, Darlık yüzde 29,52, Elmalı yüzde 14,38, Terkos yüzde 8,28, Alibeyköy yüzde 18,67, Büyükçekmece yüzde 3,76, Sazlıdere yüzde 3,31, Istrancalar yüzde 23,43, Kazandere yüzde 7,06, Papuçdere yüzde 3,51.