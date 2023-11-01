Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kale Mahallesi Lozanevler Parkı yakınlarında H.A. ile M.Ş. ve. C.A. arasında otomobil satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, içinde M.Ş. ve C.A'nın bulunduğu otomobile tabancayla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, mermilerin isabet ettiği C.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Başına isabet eden mermi nedeniyle yaralanan M.Ş. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan 2 tabancaya el konuldu.