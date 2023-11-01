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Türkiye
AA 01.11.2023 16:22

Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da, otomobil satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

 

Kale Mahallesi Lozanevler Parkı yakınlarında H.A. ile M.Ş. ve. C.A. arasında otomobil satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, içinde M.Ş. ve C.A'nın bulunduğu otomobile tabancayla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, mermilerin isabet ettiği C.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Başına isabet eden mermi nedeniyle yaralanan M.Ş. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan 2 tabancaya el konuldu.

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