Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: izmir Dikili düzensiz göçmen göç idaresiSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 04:17
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