Huzur Sokağı romanı ile tanınan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler geçen sene Ağustos ayında vefat etmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kurulan Şule Yüksel Şenler Vakfı, Şenler'in hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.

Vakıf 90 bin lira mal varlığına sahip olacak.

Vakfın kurucuları arasında Emine Erdoğan da var

Vakfın feshi halinde vakfa ait malların, mütevelli heyetçe belirlenen aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir Resmi Kuruma devredileceği belirtiliyor.

Vakfın kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da var.