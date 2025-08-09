Açık 23.6ºC Ankara
AA 09.08.2025 00:46

İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen, Seferihisar ilçesinde ise 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar'da ise karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

