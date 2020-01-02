İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde kalabalık bir grubun bir otomobile ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara ve başka bir otomobildeki Lokman Çakar'ın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA