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İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 9 gözaltı02 Ocak 2020 Perşembe 12:34 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 12:24
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde kalabalık bir grubun bir otomobile ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara ve başka bir otomobildeki Lokman Çakar'ın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
Kaynak: AA
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