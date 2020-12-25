Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

4 katlı kağıt fabrikasına da yangın çıktı

Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da yangın çıktı. Binanın tamamına yayılan yangına müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]