Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 2 ayrı fabrikada yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde 2 ayrı fabrikada çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.
4 katlı kağıt fabrikasına da yangın çıktı
Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da yangın çıktı. Binanın tamamına yayılan yangına müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
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