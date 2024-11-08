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Türkiye
DHA 08.11.2024 02:01

İzmir'de 116 düzensiz göçmen yakalandı, 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerinde 41'i çocuk 116 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde 11'i çocuk 80 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de 116 düzensiz göçmen yakalandı, 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.40'ta Çeşme ve saat 23.30'da Menderes ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit etti.

Bölgelere giden ekipler, 2 lastik botta bulunan 17'si çocuk 76 düzensiz göçmeni yakaladı. Saat 22.30'da Urla ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek 24'ü çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 2'si çocuk 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekipler, 9'u çocuk 35 kaçak göçmeni kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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