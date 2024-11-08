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Türkiye
AA 08.11.2024 01:17

Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 9 kişi tutuklandı

Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 9 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 11 zanlı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

İfade işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Soruşturmanın detayları

Kendilerini devletin yüksek kademelerindeki görevlilerle bağlantılı gibi gösteren şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da bulunan Milli Emlak arazilerinin satışını gerçekleştirecekleri vaadiyle 40 milyon lira haksız menfaat sağladıkları tespit edilmişti.

Zanlıların aylık altın kotasının yükseltilmesi vaadiyle Ankara'ya çağırdıkları kuyumcu ve oğlundan silah zoruyla 200 bin dolar aldıkları ve sözleşme imzalatarak 400 bin dolar borçlandırdıkları belirlenmişti.

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