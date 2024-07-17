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Türkiye
AA 17.07.2024 09:57

İzmir ve Denizli'de orman yangınlarına müdahale sürüyor

Denizli'nin Çameli ile İzmir'in Bergama ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir ve Denizli'de orman yangınlarına müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

Çameli İlçesi Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti.

Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden başladı. Yangında şimdiye kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İzmir

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin alevlerin önünü kesmeyi başardığı, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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