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Türkiye
AA 17.07.2024 09:57

İzmir ve Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Çameli ile İzmir'in Bergama ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Bergama'daki yangın kontrol altına alınırken, Çameli'ndeki yangına müdahale sürüyor.

İzmir ve Denizli'de orman yangını
[Fotograf: AA]

Çameli İlçesi Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti.

Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden başladı. Yangında şimdiye kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İzmir ve Denizli'de orman yangını

İzmir

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kapıkayası Mahallesi'ndeki ormanlıkta dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.

Sabah saatlerinde alevlerin önünü kesmeyi başaran ekipler, rüzgarın şiddetini sürdürmesi ve bölgenin sık orman arazisi olması nedeniyle tedbirleri artırdı.

Yangın, çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındı.

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