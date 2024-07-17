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Türkiye
AA 17.07.2024 09:20

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı

Ankara merkezli 3 ilde, 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2011 ve 2015'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) sorularının, sınav öncesi örgüt üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun (JAMYO) 2015'teki mülakatlarında, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüte yakın adayların kazanmaları sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada da biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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