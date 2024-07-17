Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 17.07.2024 08:15

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün sabaha karşı kontrol altına alındı.

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında alındı

Yangın, dün Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı.

Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4’ü dozer, 2’si treyler 34 iş makinesi ve 110 personel ile müdahale edildi. Balıkesir itfaiyesi ile bölgeye jandarma ve polis TOMA'ları da sevk edildi.

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında alındı

22 otobüs hazır tutuldu

Yangının kırsal Karamanlar Mahallesi'ni tehdit etmesi üzerine mahalle sakinlerinin tahliye edilebilmesi için bölgede 22 otobüs hazır tutuldu.

Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilebilen yangının ilerlemesi iş makineleriyle de engellendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgeyi soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangında zarar gören alanın 100 hektar olduğu bildirildi.

ETİKETLER
Orman Yangını Orman Balıkesir
Sıradaki Haber
Samsun'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
Brent petrolün varil fiyatı 83,58 dolar
09:43
MSB'den Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki
09:43
FETÖ'nün hücre evlerine soruşturma: 14 şüpheli yakalandı
09:28
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:24
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı
09:29
Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi
İsrail Gazze'nin Nasirat Mülteci Kampı'nda bir camiyi hedef aldı
İsrail Gazze'nin Nasirat Mülteci Kampı'nda bir camiyi hedef aldı
FOTO FOKUS
İsrail'de askerlik karşıtı gösteri
İsrail'de askerlik karşıtı gösteri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ