Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında alındı

Yangın, dün Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı.

Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4’ü dozer, 2’si treyler 34 iş makinesi ve 110 personel ile müdahale edildi. Balıkesir itfaiyesi ile bölgeye jandarma ve polis TOMA'ları da sevk edildi.

22 otobüs hazır tutuldu

Yangının kırsal Karamanlar Mahallesi'ni tehdit etmesi üzerine mahalle sakinlerinin tahliye edilebilmesi için bölgede 22 otobüs hazır tutuldu.

Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilebilen yangının ilerlemesi iş makineleriyle de engellendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgeyi soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangında zarar gören alanın 100 hektar olduğu bildirildi.