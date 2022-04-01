İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.

Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bu bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.