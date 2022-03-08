Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 06:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 39 ilde 16'sı muvazzaf 28 asker ile 73'ü ihraç askeri okul öğrencisi toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 39 ilde 16'sı muvazzaf 28 asker ile 73'ü ihraç askeri okul öğrencisi toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler: FETÖ İzmir Son Dakika Terörle Mücadele
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