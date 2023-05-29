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Türkiye
DHA 29.05.2023 19:50

İzmir için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İzmir'in doğusundaki ilçeler için yarın öğlen saatlerine doğru gök gürültülü, kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İzmir için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Selçuk'ta yerel olarak gök gürültülü, kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu.

Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

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