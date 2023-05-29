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Türkiye
AA 29.05.2023 19:50

Kahramanmaraş’ta fırtına: Ev ve ahırların çatısı uçtu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şiddetli fırtına 25 haneli mezrada birçok ev ve ahırın çatısı uçtu, araçlar hasar gördü, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Kahramanmaraş’ta fırtına: Ev ve ahırların çatısı uçtu
[Fotograf: İHA]

Elbistan’da öğlenden sonraki sağanak ve şiddetli fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Uncular Mahallesi’nin Akkaya mezrasında fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Fırtına nedeniyle araçlarda ve tarım aletlerinde de hasar oluştu. Fırtına, römorkları ve sulama tankerlerini de ters çevirerek kullanılamaz hale getirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

 AFAD ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespiti yapacağı öğrenildi.

"Biz deprem zannettik"

Yaşadıkları dehşeti anlatan mezra sakinleri, "Depremden kötüydü. Mahalleyi doğradı. Dağa kadar bahçe kalmadı. Çatılar 500 metre yukarılara götürmüş. Arabaları patlatmış. Kayısı bahçelerimiz zarar gördü. Erikler döküldü. Ağaçlar kökünden söküldü. Birçok bahçede ağaçlar kökünden söküldü. Yüzlerce ağacımız gitti. Kayısı falan kalmadı. Yukarıdan geldi, biz deprem zannettik. Sonucunda da yıkımı yaşadık. Ahırların ve evlerin çatısı uçtu” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini bir kadın da canını son anda kurtardığını belirterek, “Tufan oldu. Rüzgar geldi. Neye uğradığımı bilmedim. Beni kaldırdı yere çarptı. Çok korktum” şeklinde konuştu.

Evinin çöken tavanının altında kalmaktan son anda kurtulduğunu anlatan bir mahalle sakini de, “Fırtınada evdeydim. Çatı uçtu. Dışarı çıkacaktım o sırada tavan çöktü. 10 saniyede bu hale geldik. Büyük hasar var. Hiçbir şey bırakmadı” dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"25 hanenin komple çatıları uçmuş durumda"

Mahalle muhtarı Yusuf Güllü, “25 hanenin komple çatıları uçmuş durumda. Hayvanlar ve ağıllarda da sıkıntı var. Bir tane vatandaşımızı hortum ayağa kaldırmış. Yere vurunca da ayağını kırmış. Hastanede şu an. Arılar telef oldu. Kayısı bahçelerimizde hasar ciddi boyutta. İlgililere haber verdik. Hasar tespit çalışmaları başlayacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Büyük bir felaket yaşandı” dedi.

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