Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli lodosun, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km) şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Bu nedenle soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.