Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir için fırtına uyarısı
İzmir'de etkisini sürdüren lodosun, bu geceden itibaren kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli lodosun, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km) şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi.
Bu nedenle soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Etiketler: İzmir Sağanak Meteoroloji
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