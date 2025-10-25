Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.10.2025 13:33

İzmir Foça'daki afetin yaraları sarılıyor

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak ve şiddetli yağış nedeniyle oluşan selin yaraları sarılıyor. Selin oluşturduğu hasarın giderilmesi amacıyla ilçe genelinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

İzmir Foça'daki afetin yaraları sarılıyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ilçede sokaklar ve su basan evlerin temizliği ile ilgili hummalı çalışmalar yapıldığını, bu konuda da personel sayısını 700'e araç sayısını da 300'e çıkardıklarını söyledi.

Dün itibariyle 100'e yakın ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları yapıldığını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Zarar gören vatandaşların hesaplarına ödeme yapılacak"

"Bugün kalan temizlik çalışmaları bitecek. Valilik, kaymakamlık, belediyelerin ve AFAD gönüllülerimizin katılımıyla bu temizlik çalışmalarını hummalı şekilde sürdürdük, tamamlanma aşamasına geldi ve bugün bitecek. Bir yandan hasar ve zarar tespiti biliyorsunuz. Çok şükür hasarlı konutumuz veya bir yapımız söz konusu değil. Sadece iki yapının çatılarında ufak hasar var. Zarar tespit ile ilgili de 50'ye yakın ekibimiz hane hane, mahalle mahalle dolaştılar. Dün itibariyle 75 hanenin zarar tespiti gerçekleştirildi. Gün içerisinde gelen yeni ihbarlar da oldu. Onlar da bugün tamamlanacak ve pazartesi günü itibariyle Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın olurlarıyla bütün zarar gören vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak."

Pehlivan, yağış nedeniyle bazı tarlalarda ve yaklaşık 45 kovanda zarar oluştuğunu buna ilişkin ilgili kurumların çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.

İzmir Foça'daki afetin yaraları sarılıyor

Bölgede çalışmalar sürüyor

Sel sularının yol ve sokaklara taşıdığı taş, moloz ve ağaç parçaları iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

İlçe sakinleri, AFAD gönülleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri ise evlere dolan su ve çamurları, hasar gören eşyayı dışarı çıkardı.

Selin en fazla etkilediği noktalardan Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinlerinden Ali Gül (72), gazetecilere, sabah saatlerinden yağmurun başladığını ve öğle saatlerine doğru derenin tıkandığını söyledi.

Derenin tıkanmasıyla suyun kendi evlerine doğru geldiğini ifade eden Gül, "Su aniden bastırdı ve hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Makinelerimizi söküp attık, zararımız çok ve üzgünüz. AFAD ekipleri hızlı davrandı ve çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Gül, selin otomobilini de sürüklediğini dile getirdi.

Mahallelilerden Turan Turhal (58) ise sel sırasında evde olmadıklarını, birkaç saat sonra geldiklerinde durumu gördüklerini belirtti.

Selin bahçe duvarını yıktığını ve birçok atığı bahçede topladığını anlatan Turhal, "Mobilyalarda zarar var. Balkonun camı kırıldı. AFAD, büyükşehir ve ilçe belediyeleri geldi, çalışmalarını yapıyor, yolları açıyor, temizlik yapıyorlar." şeklinde konuştu.

AFAD gönüllüsü Yasin Akar ise ilk günden bu yana çalıştıklarını, ev halkıyla çamurları temizlediklerini ve hasarları gidermeye çalıştıklarını anlattı.

ETİKETLER
AFAD Doğal Afet İzmir Sağanak Sel
Sıradaki Haber
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Litvanya, hava sahasına giren balonlar nedeniyle Belarus ile sınır kapılarını geçici olarak kapattı
15:02
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
14:57
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı
14:23
Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı
14:14
Gazze Mahkemesinde tanıklıkları kaydedildikten sonra öldürülen Filistinli gazetecilerin ifadeleri dinlendi
14:12
Edirne'de sıvı yağ fabrikasında patlama: 2 yaralı
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ