İzmir Foça'daki afetin yaraları sarılıyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ilçede sokaklar ve su basan evlerin temizliği ile ilgili hummalı çalışmalar yapıldığını, bu konuda da personel sayısını 700'e araç sayısını da 300'e çıkardıklarını söyledi.

Dün itibariyle 100'e yakın ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları yapıldığını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Zarar gören vatandaşların hesaplarına ödeme yapılacak"

"Bugün kalan temizlik çalışmaları bitecek. Valilik, kaymakamlık, belediyelerin ve AFAD gönüllülerimizin katılımıyla bu temizlik çalışmalarını hummalı şekilde sürdürdük, tamamlanma aşamasına geldi ve bugün bitecek. Bir yandan hasar ve zarar tespiti biliyorsunuz. Çok şükür hasarlı konutumuz veya bir yapımız söz konusu değil. Sadece iki yapının çatılarında ufak hasar var. Zarar tespit ile ilgili de 50'ye yakın ekibimiz hane hane, mahalle mahalle dolaştılar. Dün itibariyle 75 hanenin zarar tespiti gerçekleştirildi. Gün içerisinde gelen yeni ihbarlar da oldu. Onlar da bugün tamamlanacak ve pazartesi günü itibariyle Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın olurlarıyla bütün zarar gören vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak."

Pehlivan, yağış nedeniyle bazı tarlalarda ve yaklaşık 45 kovanda zarar oluştuğunu buna ilişkin ilgili kurumların çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Bölgede çalışmalar sürüyor

Sel sularının yol ve sokaklara taşıdığı taş, moloz ve ağaç parçaları iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

İlçe sakinleri, AFAD gönülleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri ise evlere dolan su ve çamurları, hasar gören eşyayı dışarı çıkardı.

Selin en fazla etkilediği noktalardan Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinlerinden Ali Gül (72), gazetecilere, sabah saatlerinden yağmurun başladığını ve öğle saatlerine doğru derenin tıkandığını söyledi.

Derenin tıkanmasıyla suyun kendi evlerine doğru geldiğini ifade eden Gül, "Su aniden bastırdı ve hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Makinelerimizi söküp attık, zararımız çok ve üzgünüz. AFAD ekipleri hızlı davrandı ve çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Gül, selin otomobilini de sürüklediğini dile getirdi.

Mahallelilerden Turan Turhal (58) ise sel sırasında evde olmadıklarını, birkaç saat sonra geldiklerinde durumu gördüklerini belirtti.

Selin bahçe duvarını yıktığını ve birçok atığı bahçede topladığını anlatan Turhal, "Mobilyalarda zarar var. Balkonun camı kırıldı. AFAD, büyükşehir ve ilçe belediyeleri geldi, çalışmalarını yapıyor, yolları açıyor, temizlik yapıyorlar." şeklinde konuştu.

AFAD gönüllüsü Yasin Akar ise ilk günden bu yana çalıştıklarını, ev halkıyla çamurları temizlediklerini ve hasarları gidermeye çalıştıklarını anlattı.