AA 25.10.2025 13:23

Gazeteci Faik Çetiner vefat etti

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, yaşamını yitirdi.

Gazeteci Faik Çetiner vefat etti

İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti.

Basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde adım atan Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı.

2023 yılında kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı olan Çetiner, son olarak Fanatik'te gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

Bakan Bak, Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden gazeteci ve spor yazarı Faik Çetiner için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında "Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

