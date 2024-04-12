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Türkiye
AA 12.04.2024 07:56

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

Çiğli ilçesinde 127 türden 1333 hayvana ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını
[Fotograf: AA]

400 bin metrekare alana kurulu olan ve 127 türden 1333 hayvana ev sahipliği yapan park, bayram tatilinde İzmir'in yanı sıra diğer illerden gelenlerden de ilgi gördü.

Parkı, cumartesi gününden bu yana, çoğunluğunu çocuklu ailelerin oluşturduğu 150 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler dolayısıyla park girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Sevdikleri, merak ettikleri hayvanları yakından görme ve besleme fırsatı bulan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirdi. Miniklerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar filler, aslanlar ve lemurlar oldu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Hande Özyoğurtçu, bayram tatilinde havanın da güzel olmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların alanı heyecanla gezdiğini aktaran Özyoğurtçu, "Bu mevsimin güzel yanı yeni doğumlarımızın olması. Bahçemizde yeni bir zebra yavrumuz var. O yavruyu ve annesinin onu emzirdiğini görmek çocukların çok hoşuna gidiyor. Çocuklar için hayvanlarla yakın temas kurabildikleri çocuk hayvanat bahçemiz var. Orada hayvanları sevebiliyor ve dokunabiliyorlar. Lemurlar çok hareketli ve sevimli hayvanlar. Çocukların çok ilgisini çekiyor." diye konuştu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

Doğal yaşam parkının ziyaretçilerinden Sofia Şahin, İzmir'de yaşamalarına rağmen parka ilk kez geldiklerini kaydederek, "Oğlumla geldik. Şaşkınlıkla hayvanları izliyor. İlk defa aslan gördü. 'Büyük kedi' dedi." ifadelerini kullandı.

Fatih Akın, çocuğunun hayvanları görmesi için geldiklerini belirterek, "Hep televizyondan görüyordu hayvanları. Getirmek istedik. Onun için de bir tecrübe oldu." dedi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

Parkın çocuk ziyaretçilerinden Zeynep Azra Kökalp de hayvanları görmek için ailesiyle Aydın'dan geldiklerini anlattı. Kökalp, aslan, örümcek, yılan, puma ve fili gördüğünü, en çok aslan ve pumayı sevdiğini dile getirdi.

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