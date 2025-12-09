İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden meşaleli eylem

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Kültürpark'ın Lozan Kapısı önünde bir araya geldi.

Burada pankart açan ve ellerinde meşalelerle yürüyen grup, davul eşliğinde çeşitli sloganlar attı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar ilerledi.

Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kasım ayı maaşlarının eksik yatırıldığını, sosyal haklarının 4 aydır düzenli şekilde ödenmediğini ve belediye tarafından izne çıkarılarak şirkete iade edilen 350 çalışanın ise işbaşı yaptırılmadığını söyledi.

"4 aydır ücretlerimiz zamanında ödenmiyor"

Gül, "Bugün sokakta olmamızın en büyük nedenlerinden biri, maaşımıza el uzatılmasıdır. Binlerce emekçi arkadaşımız sokakta hakkını arıyor. 4 aydır ücretlerimiz zamanında ödenmiyor. Yan haklarımızla geçinen işçi sınıfı var. Bu haklarını alamadığı için geçim sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız var. 350 arkadaşımız evine ekmek götüremiyor, çocuğuna harçlık veremiyor, faturasını ve kirasını ödemiyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"İşten çıkarmalar durdurulsun"

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da müzakere masasının yeniden kurulması ve ödeme takviminin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Maaşlarımıza dokunulmaması garantisi istiyoruz. Toplu sözleşmede yer alan haklarımızın derhal ödenmesini talep ediyoruz. İşten çıkarmalar durdurulsun, işe iadesi kararı verilen arkadaşlarımız işbaşı yaptırılsın. Aksi takdirde, eylemlerimiz Cuma gününe kadar devam edecek" diye konuştu.

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise hiçbir işçinin ekmeğiyle sınanmayı hak etmediğini belirterek, acil çözüm çağrısında bulundu.