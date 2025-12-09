Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.12.2025 16:45

Bu kış kar yağışları geçmiş yıllara göre daha az olacak

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu kış Türkiye genelinde kar yağışlarının geçmiş yıllara göre daha az olması bekleniyor.

Bu kış kar yağışları geçmiş yıllara göre daha az olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu kış öngörülen mevsim sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bu hafta soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde olduğunu belirten Şahbaz, yağışların özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Şahbaz, yağışların cuma gününden sonra yurdun kuzey kesimlerinde devam edeceğini ancak yurdun diğer bölgelerinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hafta boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmediğini vurgulayan Şahbaz, "Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinde seyretmeyi sürdüreceğini dile getiren Şahbaz, sıcaklıkların daha fazla azalmayacağını belirtti.

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti:

"Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."

ETİKETLER
Kar Yağışı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Meslek liselerinde "dijital atölye" dönemi başlıyor
17:05
UNICEF: Gazze'de 2 ay önce başlayan ateşkesten bu yana 70'ten fazla çocuk öldürüldü
16:58
Bakan Bayraktar: Gabar, petrol ithalatını en az 2 milyar dolar aşağı çekiyor
16:42
ÜNİDES ile gençler destekleniyor
16:34
Türkiye komşularına 11 ayda 25,3 milyar dolarlık ihracat yaptı
16:28
Türkiye'de 2024'te su kaynaklarından 20,3 milyar metreküp su çekildi
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
FOTO FOKUS
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ