Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi

Etimesgut’ta 30 Kasım'da oturdukları apartmanda komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısında yüzünden yaralanan 1,5 yaşındaki Efe, 9 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Göğsünden yaralanan ablası Doğa’dan 8 gün sonra evine kavuşan Efe’nin tedavisinin evde sürdürüleceği bildirildi.

"Çok şükür, Allah çocuklarımı bana bağışladı"

Anne Belkız Öztürk, oğlunun zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini söyledi.

Kendileriyle yakından ilgilenen başta sağlık personeli olmak üzere herkese teşekkürlerini ileten Öztürk, "Hala olayın şokundayım, atlatamadım. Çok şükür, Allah çocuklarımı bana bağışladı. Hukuki sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Öztürk, köpeğin sahibinin daha önce oturduğu apartmanda da tehlikeli davranışlar sergilediğini, şikâyet edilince annesiyle birlikte taşınıp kendilerinin yaşadığı apartmana yerleştiğini söyledi.

Şahsın burada da köpeğiyle tehlikeli hareketlerini sürdürdüğünü ve sürekli olarak insanları, "köpeğin ağızlığını çıkarırım" ve "üstünüze salarım" şeklinde tehdit ettiğini iddia eden Öztürk, köpeğin daha önce kendisine ve misafirlerine de saldırdığını aktardı.

Olay anında yaşadıklarını da anlatan anne Öztürk, şöyle konuştu:

"O an acayip korktum. Çocukların üstüne saldırınca onları kurtaramayacağım diye çok korktum. Oğlumu pitbullun altından aldıktan sonra kucağımda kanlar içinde görünce ne yapacağımı şaşırdım. Efe'yi öyle görünce kızıma hiç bakamadım 'onda bir şey var mı?' diye. Ambulansta kızımın da birkaç yara aldığını fark ettim. Bir anne olarak gerçekten çok kötü psikolojim, hala iyi değil. Hastaneden gelince kapının önünde o anları tekrar yaşadım, Allah kimseye yaşatmasın."

"Oğlum, aramıza döndü, mutluyuz"

Baba Adem Öztürk ise oğlunun günler sonra eve döndüğü için sevinçli olduklarını söyledi.

Oğlu Efe'nin yüzüne henüz dikiş atılmadığı için dikkatli davrandıklarını belirten Öztürk, iki gün sonra ameliyat edileceğini ve sonrasında dikişlerin atılacağını söyledi.

Baba Öztürk, şunları söyledi:

"Oğlum, aramıza döndü, mutluyuz. Kardeşi de, annesi de çok mutlu. Hepimiz tekrar bir araya geldik, daha iyi olacak diye umut ediyoruz. Bu yaşta bir çocuğun bunları yaşaması normal bir şey değil ama elimizden geldiği kadar ona destek oluyoruz. Bu insanlar artık dışarı çıkmasın, kimseye zarar vermesin istiyoruz. Çocuklarım inşallah iyileşecekler, psikolojik olarak da atlatacaklar."

Ne olmuştu?

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde 30 Kasım'da, çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaşmış, köpek 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırmış, yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi F.T.Ö. tutuklanmış, köpek karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edilmişti. Olayın ardından F.T.Ö’nün annesi ise apartmandan taşınmıştı.