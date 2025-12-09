İzmir'de metro raydan çıktı

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan tren, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı.

Trendeki vatandaşlar tahliye edildi.

İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak yapıldı, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında tren seferlerine ara verildi.

İstasyonlara gelenler otobüs duraklarına yönlendirildi. Duraklarda yoğunluk oluştu.