Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.12.2025 18:57

İzmir'de metro raydan çıktı, duraklarda yoğunluk oluştu

İzmir'de Bornova ilçesinde bir metro vagonu sefer sırasında istasyonda raydan çıktı. Olayda yaralanan olmadı. Metro seferlerinde yaşanan 5 saatlik aksama otobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

İzmir'de metro raydan çıktı, duraklarda yoğunluk oluştu

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan metronun vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı.

Metrodaki vatandaşlar tahliye edildi.

İzmir Metro AŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak yapıldı, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında seferlere ara verildi.

İstasyonlara gelenler otobüs duraklarına yönlendirildi. Duraklarda alışılmışın dışında yoğunluk oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İzmir Metro AŞ'den açıklama

İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İzmir Metro AŞ son açıklamasında teknik arızanın giderildiğini belirterek, "Sayın yolcularımız, seferlerimiz normale dönmüş olup, işletimimiz Evka 3-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında devam etmektedir. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Bu kış kar yağışları geçmiş yıllara göre daha az olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı
18:27
Duran: TRT ve AA başta olmak üzere medya kuruluşlarımız Filistin davası için seferber oldular
18:21
CHP'li Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa etti
18:28
Emine Erdoğan: İsrail, gerçeğin insanlara ulaşan tüm yollarını tıkamak istiyor
18:21
İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki saldırılarını artırıyor
18:05
Türkiye: Uluslararası toplum, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı tedbir almalı
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan iki kardeşten Efe de taburcu edildi
FOTO FOKUS
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri İtalya'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ