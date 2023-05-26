İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu ilçelerin açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Karaburun'da 12, Dikili'de 26 ve Çeşme açıklarında 41 olmak üzere toplam 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.