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Türkiye
AA 26.05.2023 20:59

İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu ilçelerin açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Karaburun'da 12, Dikili'de 26 ve Çeşme açıklarında 41 olmak üzere toplam 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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