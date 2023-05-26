Çadırın yanına gelen ayı korkuttu: O anlar kamerada

Bolu'da At Yaylası'na giderek kamp yapan Abdullah Aksoy'u, gecenin ilerleyen saatlerinde davetsiz misafir ziyaret etti. Aksoy tarafından çadırın etrafına kurulan fotokapanlarla ayı görüntülendi.

Çadırın içerisine de kamera yerleştiren Aksoy, gece saatlerinde ayının gelmesiyle birlikte uykusundan uyanarak korku dolu anlar yaşadı.

Ayının daha sonra çadırdan uzaklaşması ise fotokapanlarla saniye saniye görüntülendi.

"Mümkün olduğunca kaçmayacaksın"

Gece çadırda uyumakta zorlandığını söyleyen Aksoy, "Gece hayvanın sesini duydum, irkildim. Sabaha karşı, artık çok yorulunca 1-2 saat uyuyabildim. Hayvan merak ediyor, bakıyor. Seni yemeğe gelmiyor veya sana zarar vermek için gelmiyor. Meraklı. Mümkün olduğunca kaçmayacaksın" dedi.