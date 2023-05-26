Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.05.2023 20:02

Çadırın yanına gelen ayı korkuttu: O anlar kamerada

Bolu'da ormanda kamp yapan Abdullah Aksoy'un çadırının yanına gece saatlerinde ayı geldi. Uyuduğu esnada ses duyan Aksoy, korku dolu anlar yaşadı. O anlar Aksoy'un çadırına kurduğu fotokapanlara yansıdı.

Bolu'da At Yaylası'na giderek kamp yapan Abdullah Aksoy'u, gecenin ilerleyen saatlerinde davetsiz misafir ziyaret etti. Aksoy tarafından çadırın etrafına kurulan fotokapanlarla ayı görüntülendi.

Çadırın içerisine de kamera yerleştiren Aksoy, gece saatlerinde ayının gelmesiyle birlikte uykusundan uyanarak korku dolu anlar yaşadı.

Çadırın yanına gelen ayı korkuttu: O anlar kamerada

Ayının daha sonra çadırdan uzaklaşması ise fotokapanlarla saniye saniye görüntülendi.

"Mümkün olduğunca kaçmayacaksın"

Gece çadırda uyumakta zorlandığını söyleyen Aksoy, "Gece hayvanın sesini duydum, irkildim. Sabaha karşı, artık çok yorulunca 1-2 saat uyuyabildim. Hayvan merak ediyor, bakıyor. Seni yemeğe gelmiyor veya sana zarar vermek için gelmiyor. Meraklı. Mümkün olduğunca kaçmayacaksın" dedi.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
727 internet adresine erişim engellendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
20:20
Çinli savaş plancıları, simülasyonda ABD uçak gemisini hipersonik füzelerle batırdı
20:18
Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna saldırı düzenlendi
20:15
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
20:11
Azerbaycan'da, sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
20:12
New York'taki Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlı gözaltına alındı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
FOTO FOKUS
Çadırın yanına gelen ayı korkuttu: O anlar kamerada
Çadırın yanına gelen ayı korkuttu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ