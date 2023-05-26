Seçim günü hava nasıl olacak?

Baharın son günleri tüm yurtta yağışlı geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı pazar günü İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de de hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava sıcaklığı Ankara'da 25, İzmir'de ise 26 dereceye kadar yükselecek.

Yeni haftayla birlikte yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.