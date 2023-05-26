Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.05.2023 16:44

Seçim günü hava nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun gerçekleşeceği hafta sonu hava yağışlı olacak. Pazar günü özellikle iç kesimlerde sağanak görülecek.

Seçim günü hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Baharın son günleri tüm yurtta yağışlı geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı pazar günü İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

İstanbul, Ankara ve İzmir'de de hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava sıcaklığı Ankara'da 25, İzmir'de ise 26 dereceye kadar yükselecek.

Yeni haftayla birlikte yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

ETİKETLER
Seçim 2023 Hava Durumu
Sıradaki Haber
40 bine yakın düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
17:11
Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk kez görüntülendi
17:18
ABD'de Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
17:00
Akdeniz'de yaklaşık 500 düzensiz göçmeni taşıyan tekne kayboldu
16:52
Pakistan'da 13 metre uzunluğundaki balina kıyıya vurdu
16:46
Polonya'da 2 bin 500 kişi savaştan kalan 250 kiloluk bomba nedeniyle tahliye edildi
Sınıfının en iyisi 27 ZAHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Sınıfının en iyisi 27 ZAHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
FOTO FOKUS
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ