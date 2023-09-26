İzmir açıklarında 135 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen bot ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 31 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Yine Dikili ilçesi açıklarında lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı İnsansız Hava Aracı, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Bölgeye sevk edilen bot ekibi, durdurduğu bottaki 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karada olayla bağlantılı göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında ise durdurulan lastik botlarda 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.