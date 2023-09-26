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Türkiye
DHA 26.09.2023 20:08

Arızalanan yük gemisi 11 saatte Ahırkapı'ya çekildi

Tuzla’dan Rusya’ya gitmek için hareket eden ASCOLAN isimli roro konteynır gemisi Karadeniz açıklarında arıza yaptı. Makine arızası yapan gemi tam 11 saat süren çalışma sonucunda Ahırkapı Demirleme Sahasına çekildi.

Arızalanan yük gemisi 11 saatte Ahırkapı'ya çekildi
[Fotograf: DHA]

Tuzla’dan Rusya’ya gitmek için hareket eden Rusya bandıralı ASCOLAN isimli roro konteynır gemisi, gece saat 02.30 sıralarında Türkeli Feneri’nin 35 mil açıklarında makine arızası verdi.

Haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti KURTARMA-9 römorkörü yardıma gönderildi. Saat 08.10’da arıza yapan gemiye ulaşan Kıyı Emniyeti KURTARMA-9 römorkörü ile arıza yapan gemi çekilerek saat 17.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Boğaz’dan geçişinin yaklaşık iki saatte tamamlayan gemiye KURTARMA-9 römorkörü ile birlikte KURTARMA-5 römorkörü de eşlik etti. Yaklaşık 11 saat süren çalışmalar sonucunda ASCOLAN isimli roro konteynır gemisi Ahırkapı Demirleme Sahası’na demirledi.

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