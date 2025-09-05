Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.09.2025 00:01

İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı, Seferihisar ilçesi açıklarında ise 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen 2 lastik bot durduruldu.

Ekiplerce, botlardaki 2'si çocuk 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Seferihisar ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Göç İzmir
Sıradaki Haber
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye son 3 haftadır düzenlediği saldırılarda 1100 Filistinli öldü
00:13
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Montella'yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız
23:26
Polonya Başbakanı: Savaş sonrası dahil Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
22:54
DMM: İsrail medyasındaki haber, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür
22:41
İletişim Başkanı Duran'dan, milli takımlara tebrik
23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ