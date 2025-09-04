Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saatlerinde yemek yediği sırada Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki Gül'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

Şüpheli Gül'ün, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen Gül'ün tutuklanmasına karar verildi.

Ömerli Mahallesi'nde dün şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip" ile "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlenmişti.

Kayhan'ın cenazesi yarın defnedilecek

Öte yandan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma vakti Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.