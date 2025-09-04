Parçalı Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.09.2025 15:47

“Navigasyon yönlendirdi” dedi, kamyon alt geçide takıldı

İstanbul Küçükçekmece'de alt geçide çarparak sıkışan kamyonda, sürücünün 11 yaşındaki oğlu yaralandı. İki yönlü trafiğe kapanan cadde kamyonun kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

“Navigasyon yönlendirdi” dedi, kamyon alt geçide takıldı

Yenimahalle Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde Alaattin B. hakimiyetindeki kamyon alt geçidin duvarına çarptı.

Kamyon alt geçide sıkışırken, sürücünün 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi iki yönlü trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ayakta tedavi etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücü Alaattin B, gazetecilere yaptığı açıklamada, yola kendisini navigasyonun soktuğunu söyledi.

Becerir, "Köprüyü fark edemeyince vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama onu yolun başında sandım" diye konuştu.

Kamyonun kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ın eğitim altyapısı yeni yapılan okullarla güçleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin liraya geriledi
16:39
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
16:34
İletişim Başkanlığı'ndan "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
16:55
CHP'nin 3 ilçe kongresi yapılmayacak
16:26
Berlin'de araç kalabalığa daldı: 4 yaralı
16:40
22 yaşındaki Tuna Tunca, dünya sularında tarih yazdı
"Kara yapıklılar" baş bağlama geleneğini yıllardır sürdürüyor
"Kara yapıklılar" baş bağlama geleneğini yıllardır sürdürüyor
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ