Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 20.03.2024 10:02

İzinsiz yolculuk yapan yabancılara 2 milyon 178 bin lira ceza

Gaziantep'te, izinsiz olarak seyahat ettiği belirlenen 339 yabancı uyrukluya 2 milyon 178 bin lira idari para cezası verildi.

İzinsiz yolculuk yapan yabancılara 2 milyon 178 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götüren A.E., M.E. ve Ö.E. isimli 3 şüpheliyi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin, göçmenleri taşıdıkları araçlara ise el koyuldu.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yapılan denetimde yol izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat eden yabancı uyruklu 339 kişi belirlendi. Bu kişilere de jandarma ekipleri tarafından toplamda 2 milyon 178 bin TL idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Gaziantep Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli kar ve sağanağa dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
ABD'li ekonomi profesörü, İsrail yönetiminin "aşırı dinci, milliyetçi" olmasını eleştirdi
11:42
Şeker hastalığından görme kaybı yaşıyordu: 13 yıl sonra ışığa kavuştu
11:40
İsrailli yetkililer Hamas ile Katar'da devam eden müzakereler konusunda kötümser
11:40
Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarına girişi için çalışmalar hız kazandı
11:33
Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor
11:31
Beyaz Kıta'da bilim insanlarının hayata açılan penceresi: Lumbuz
TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
FOTO FOKUS
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ