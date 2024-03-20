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Türkiye
TRT Haber 20.03.2024 09:19

13 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli kar ve sağanağa dikkat

Yurdun doğu kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde beklenen karla karışık yağmur ve kar ile sağanak nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

13 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli kar ve sağanağa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari, Bitlis,Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Hatay'da kuvvetli sağanak

Hatay'da aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, tüm kıyı kesimini etkisi altına alarak yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Öte yandan kuvvetli kar yağışı beklenen Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van, karla karışık yağmur ve kar beklenen, Siirt, Şırnak ile sağanak beklenen, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İç ve batı bölgeleri için zirai don uyarısı

Yurdun iç ve batı bölgelerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, perşembe günü İç Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette, cuma günü İç Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'nde orta kuvvette, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, cumartesi günü İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don görülecek.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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