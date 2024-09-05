İzinsiz tavus kuşu üretimine 8 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Haydi Polisi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezindeki çiftlikte izinsiz şekilde tavus kuşu üretimi yapıldığı belirlendi. Adreste yapılan aramada 15 tavus kuşu yavrusu ele geçirildi.

Çiftlik sahibi Fatih Y'ye, 'Av ve Yaban Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmekten, 8 bin 326 TL ceza verildi. Yavru tavus kuşlarına, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere el konulup, bakım ve tedavileri için DKMP Şubesi Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü.