Çok Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.09.2024 10:51

İstanbul'da aranan 385 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen asayiş uygulamasında farklı suçlardan arandığı belirlenen 385 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da aranan 385 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 20.00-22.00 saatleri arasında kentte 203 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına, bin 481 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise bin 121 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 281 bin 267 kişinin genel bilgi taraması gerçekleştirildi.

Farklı suçlardan arandığı tespit edilen 385 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Uygulamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 175 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 125 fişek, 1 kilo 265 gram uyuşturucu, 103 uyuşturucu hap ile bundan elde edildiği tespit edilen 36 bin 760 lira ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uygulama kapsamında halka açık 304 yer de denetlendi.

Denetimlerde, idari işlem yapılan 30 kişiye 109 bin 445 lira para cezası kesildi.

67 sürücüye işlem yapıldı

Uygulama kapsamında 40 bin 746 araç ve 4 bin 237 motosiklet kontrol edilirken, 3 bin 482 araç ve motosiklet ile 67 sürücüye işlem yapıldı, 6 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, sürücülere 814 bin 162 lira trafik cezası verildi.

ETİKETLER
Denetim İstanbul
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
13:07
Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı'nın müteahhit ve mimarına hapis cezası
13:08
Sisi'nin Ankara ziyareti Yunan basınında: Atina'da alarm zilleri çalıyor
13:09
Ermenistan, Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi için çalışan komisyonların yönetmeliğini onayladı
12:59
Ukrayna: Rus ordusunun fırlattığı 78 İHA'dan 60'ı imha edildi
12:58
Sürdürülebilirlik raporları güvence denetimine tabi olacak
Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
Tarımla ilgilenen doktorlar kurdukları kooperatifle üretime destek veriyor
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ