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Türkiye
TRT Haber 05.09.2024 07:46

19 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-26' operasyonu: 34 gözaltı

FETÖ’ye yönelik 19 ilde düzenlenen 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

19 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-26' operasyonu: 34 gözaltı

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonların detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

19 ilde düzenenlenen 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Örgütün sözde askeri gizli yapılanması ve emniyet gizli yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. 

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya FETÖ İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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